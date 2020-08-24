В Минкультуры оценили потери кинотеатральной отрасли из-за пандемии в 15 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кинотеатральная отрасль в России потеряет из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений порядка 15 млрд рублей, возможен дефицит новых отечественных картин в перспективе двух-трех лет. Об этом заявил в понедельник заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас мы ожидаем, что ущерб составит порядка 15 млрд рублей. Я имею в виду кинотеатральную отрасль. Понятно, что мы почувствуем и по другим сегментам. Если мы не будем сейчас предпринимать меры, то можем столкнуться с тем, что не хватит отечественных картин через два-три года, - сказал Ксензов. - Если мы пойдем эту осень, эту зиму более-менее нормально, последствия будут ощущаться для всей отрасли еще года два. Как минимум".

Замглавы Минкультуры отметил, что на Западе ситуация хуже из-за позиции страховых компаний, не дающих вернуться к кинопроизводству.

При этом Ксензов подчеркнул, что пандемия дала толчок развитию новых возможностей, таких как онлайн-кинотеатры. "Но мы считаем, что базовая, кровеносная система кино в целом - это кинотеатры. И мы видим все проблемы и ощущаем все сложности", - сказал он.

"Тот задел, который был сделан Министерством культуры и Фондом кино в рамках нацпроекта "Культура" по модернизации кинотеатров в регионах, сейчас оказался эффективным и востребованным. У нас уже сеть в почти 1 тысячу кинотеатров, которая по выручке, экономическим показателям сопоставима и даже больше одной из самых больших сетей - "Каро", - заметил Ксензов.

Рекомендации Роспотребнадзора

По словам Ксензова, Минкультуры РФ обсуждает с регионами, где кинотеатры не возобновили работу, возможность их открытия, но не считает целесообразным менять рекомендации, которые Роспотребнадзор разработал вместе с представителями киноотрасли.

"Мы понимаем, что в регионах ситуация разная. Мы видим открытие большого количества учреждений, мероприятий культурно-массовых в разных регионах, но кинотеатры закрыты до сих пор. Тем не менее, мы полагаемся на решения глав субъектов РФ, основанные на позиции главных санитарных врачей субъектов РФ. Нормы, которые принял федеральный Роспотребнадзор, менять, на мой взгляд, нецелесообразно", - сказал Ксензов.

Роспотребнадзор готовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах совместно с Минкультуры РФ. Ксензов отметил, что участие в их подготовке также принимали представители киноотрасли. "Здесь вопрос в том, чтобы нормы не модернизировались, причем в худшую сторону, в зависимости от субъекта. А такая ситуация тоже есть", - пояснил замминистра.

Он отметил, что Минкультуры обсуждает с регионами, где кинотеатры еще не открылись, возможность возобновления их работы. "Кинотеатры считаются опасными почему-то, хотя в кинотеатрах точно можно предпринять исчерпывающие меры для защиты зрителей", - заключил Ксензов.

Ранее председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что кинематографисты просят глав регионов и руководителей местных отделений Роспотребнадзора подумать об открытии кинотеатров ко Дню российского кино - 27 августа. В этот день в широкий прокат выйдет семейный блокбастер "Вратарь галактики" Джаника Файзиева. АПКиТ совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров адресовали соответствующее письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.