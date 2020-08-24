Вручение наград Берлинского кинофестиваля в 2021 году будет гендерно-нейтральным

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы международного Берлинского кинофестиваля (Берлинале) приняли решение уйти от гендерного принципа при присуждении наград в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Впервые награды за достижения будут определяться на гендерно-нейтральной основе. Вместо призов за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будет вручаться "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана" без учета гендерного статуса [номинантов]", - отмечается в сообщении.

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по половому признаку является сигналом к росту осведомленности относительно гендерных аспектов в киноиндустрии", - подчеркнули организаторы Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан. Кроме того, устроители форума указали, что в следующем году кинофестиваль пройдет в уже привычном для зрителей офлайн-формате. При этом гибридная модель, сочетающая онлайн- и офлайн-форматы, как говорится в пресс-релизе, будет предназначена для Европейского кинорынка (EFM).

Проведение мероприятия, по словам организаторов, будет осуществляться в соответствии с требованиями безопасности, необходимыми для защиты здоровья посетителей. "Мы видим важную и уникальную особенность фестивалей в их живой связи со зрителями. Во время пандемии коронавируса стало еще очевиднее, что мы все еще нуждаемся в аналоговых пространствах в культурной сфере, - заключили организаторы Берлинале. - Мы рады, что фестивали с физически присутствующей аудиторией снова медленно проходят по всему миру, и желаем нашим коллегам больших успехов".

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий киносмотр проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.