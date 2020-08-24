Выставочный комплекс с отелем откроют в наукограде Мичуринск в этом году

ТАМБОВ, 24 августа. /ТАСС/. Культурно-выставочный комплекс с объемом инвестиций более 150 млн рублей откроют в наукограде Мичуринск Тамбовской области до конца этого года в рамках развития туристского кластера "Мичуринский". Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель начальника регионального управления культуры Валентина Ивлиева.

"До конца текущего года в Мичуринске будет открыт культурно-выставочный комплекс с гостиницей на 45 номеров, в настоящий момент проект находится на завершающей стадии реализации. Он является приоритетным и поддерживается администрацией области, поскольку создается в рамках развития туристского кластера "Мичуринский". Объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, ежегодно Мичуринск посещает около 150 тыс. гостей, поэтому вопрос создания современного гостиничного центра в последние годы стоял перед властями особенно остро. "Новый культурно-выставочный комплекс будет иметь свой выставочный зал для проведения вернисажей, появится возможность проведения крупных культурных форумов, семинаров, конференций. Располагаться он будет в окрестностях памятника архитектуры федерального значения - Боголюбского кафедрального собора и музея-усадьбы выдающегося художника Александра Герасимова, которые в конечном итоге должны стать единым туристско-историческим ансамблем. Кроме того, на территории комплекса появится "герасимовский" розарий, ведь, прежде всего, знаменитый художник у большинства ценителей живописи ассоциируется именно с розами", - уточнила Ивлиева.

Туркластер "Мичуринский" создан в Тамбовской области на территории города Мичуринска, Мичуринского и Петровского районов в октябре 2016 года и включен в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в 2019-2025 годах. Для туркластера разработано 13 проектов с объемом инвестиций более 1 млрд рублей, реализовать которые намерены к 2025 году.

Мичуринск - второй по значимости город Тамбовской области, единственный наукоград России в агропромышленной сфере, занимающийся вопросами укрепления здоровья нации. Именно здесь разработано специализированное питание для космонавтов, спортсменов и школьников. В Мичуринске насчитывается около сотни объектов культурного наследия, среди которых Дом-музей Ивана Мичурина, музей-усадьба Александра Герасимова, литературно-музыкальный музей в доме князей Голицыных, Боголюбский кафедральный собор, Мичуринский драматический театр и другие.