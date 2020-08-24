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Сергей Гармаш не планирует участвовать в проектах до января 2021 года

Ранее актер ушел из "Современника"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Актер Сергей Гармаш, покинувший театр "Современник", взял паузу в творческой деятельности до января 2021 года. Об этом он заявил ТАСС в понедельник.

"До января не хочу ничего говорить, мне не о чем, я отдыхаю", - сказал актер, отвечая на вопрос агентства о ближайших планах.

Ранее, по информации источника ТАСС в театре "Современник", Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра с заявлением о своем уходе. Он зачитал письмо, в тексте которого Гармаш негативно отзывался о проектах, поставленным при новом руководстве, в частности о "Диалогах "Современника". Война и мир" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также Гармаш указывал на притеснение работников театра, "прекрасных профессионалов, отдавших театру десятилетия жизни".

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