Российские продюсеры оценили потери киноиндустрии во время пандемии в 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индустрия кинематографа за время действия мер против распространения пандемии коронавируса потеряла около 7,5 млрд рублей, сказал в понедельник член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Александр Акопов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я лично не считал, но потери везде, где это связано с посещаемостью физической, посещаемостью мероприятий, конечно, очень большие, очевидно, продолжаются. Кинотеатры открылись, но посещаемость маленькая, поэтому - да. Кино - очень может быть, что половина [из 15 млрд, 7,5 млрд получается], легко [за период пандемии]. Как только были введены ограничения, эта вся история и пошла. Да, это вполне реальная цифра", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС замминистра культуры РФ Максим Ксензов сообщил, что кинотеатральная отрасль потеряет около 15 млрд рублей из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Если меры по поддержке киноотрасли не будут приняты, то российская индустрия может столкнуться с дефицитом отечественных картин через 2-3 года, добавил он.