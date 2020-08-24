Фильм о Данииле Гранине стал лауреатом премии "ТЭФИ - Летопись Победы"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премия "ТЭФИ - Летопись Победы" в числе первых лауреатов назвала фильм "Война и мир Даниила Гранина", который стал лучшим телевизионным документальным фильмом. Торжественная церемония награждения победителей проходит в московском театре Et Cetera в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Война и мир Даниила Гранина" был снят Первым каналом к 100-летию со дня рождения знаменитого писателя и сценариста.

В категории "Лучший телевизионный короткометражный фильм" победил проект журналистки Лилии Джыга "Параллельные миры одной войны" о жизни Ямала во время Великой Отечественной войны.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, который объявлял победительницу, поделился, что мечтает, чтобы об участниках войны его родного региона также сняли фильм. "У меня как у москвича есть мечта. Я мечтаю, что кто-то снимет фильм о московском народном ополчении. О тех простых москвичах, которые первые встали на пути у фашистской машины и смогли обеспечить первую победу на Великой Отечественной войне", - рассказал он.

В номинации "Информационный сюжет" лучшим назван репортаж Первого канала "Берлин. Репортаж к 70-летию открытия мемориала советским войнам в Трептов-парке". Автором сюжета стал Иван Благой.

Победительницей в номинации "Репортер" стала Анастасия Тэммо из Великого Новгорода за материал "Блокадный дневник Леши Матвеева". Сюжет вышел в эфир телеканала "Россия-1". В категории "Оператор телевизионного фильма/сериала" лучшей была признана Елена Иванова за ее работу в фильме "Несокрушимый" для Первого канала.

Жюри и участники

В конкурсе участвовали телеработы, посвященные Великой Отечественной войне. На суд жюри, в состав которого вошли режиссер Николай Досталь, журналист Андрей Кондрашов, телеведущая Екатерина Стриженова, режиссер Владимир Хотиненко, поступило 219 заявок из разных городов России. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией статуэтки не вручали в руки победителям, свои призы лауреаты забирали сами со специального стола.