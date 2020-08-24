Леонид Якубович получил ТЭФИ за развитие российского телевидения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Телеведущий, сценарист Леонид Якубович награжден специальным призом - бронзовым Орфеем - фонда "Академия российского телевидения" за вклад в развитие российского телевидения. Лауреата объявила генеральный директор фонда Этери Левиева на церемонии премии "ТЭФИ - Летопись Победы".

"По решению правления Академии российского телевидения, мы вручаем специальный приз - бронзового Орфея работы Эрнста Неизвестного - за выдающийся вклад в развитие российского телевидения Леониду Якубовичу", - сказала она.

Как подчеркнула Левиева, Якубович - ровесник Великой Победы, ему в этом году исполнилось 75 лет. "Этот человек очень многое сделал для российского, и не только российского, телевидения. Этот человек бережно относится к российской истории, к воинской славе, к традициям российской армии. Он сам много раз бывал в горячих точках", - отметила она.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Окончил МИСИ по специальности "инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха" в 1971 году.

С конца 1970-х годах начал заниматься литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для телепередач "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!". В 1991 году был приглашен на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес" вместо Владислава Листьева. Является бессменным ведущим игры на протяжении 24 лет.