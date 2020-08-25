Шеститомное собрание сочинений и фильм подготовят в Приморье к 150-летию В. К. Арсеньева

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Обновленное собрание сочинений Владимира Арсеньева из шести томов, фотоальбом по материалам Русского географического общества и художественный фильм подготовят в Приморье к 150-летию знаменитого писателя и путешественника, который внес большой вклад в изучение региона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"В честь знаменательной даты в 2022 году в крае планируется запустить целый цикл образовательных, просветительских и культурных мероприятий. В частности, речь идет об издательстве обновленного собрания сочинений Владимира Арсеньева, которое включит шесть томов, выпуске серии книг "Арсеньевская библиотека", фотоальбоме по материалам Русского географического общества и музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, съемке художественного фильма и постановке тематических спектаклей", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, планируется подготовить образовательно-просветительскую программу "Арсеньев - 21 век". В рамках этой программы пройдут конкурсы, акции, экскурсии, фестивали и творческие встречи. Также состоится традиционная научно-практическая конференция "Арсеньевские чтения". Еще один проект уже запустили специалисты библиотеки в Арсеньеве.

"Это мультимедийное издание, где можно посмотреть видеоролик, слайдовые презентации о путешествиях Владимира Клавдиевича по Дальнему Востоку, узнать, как проходили съемки фильма "Дерсу Узала". Проект под названием "Наш Арсеньев" уникален тем, что включает полные тексты произведений Владимира Арсеньева и литературу о нем, а также оцифрованные статьи из арсеньевских газет, в которых публиковались материалы о съемках фильма и истории появления памятников Владимиру Клавдиевичу", - сообщила пресс-служба.

Советский географ, этнограф и писатель Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года и был одним из известнейших исследователей Дальнего Востока. В 1900-1920-х годах он возглавлял ряд экспедиций по северному и южному Приморью. Он описывал этнографию, историю и культуру народов Дальнего Востока, написал романы "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", который лег в основу одноименной экранизации Акиры Куросавы, повесть "Сквозь тайгу" и другие.