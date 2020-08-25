Режиссер Файзиев считает, что пандемия может отбросить киноотрасль в РФ на 12 лет назад

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса может отбросить отечественную киноотрасль на 12 лет назад, кинотеатрам и продюсерам необходима поддержка государства. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер приключенческого блокбастера "Вратарь галактики" Джаник Файзиев.

"По средним оценкам, если ситуация будет продолжаться еще полгода-год, то есть опасность, что кинотеатры превратятся в такой музей, куда наши дети будут ходить, чтобы понять, как мы проводили время раньше. Либо кинематографическую отрасль отбросит лет на 12 назад, когда доля отечественного рынка была меньше 10%", - сказал Файзиев.

Он отметил, что кинематографисты обращались к правительству с просьбой о поддержке от имени Ассоциации продюсеров кино и телевидения, также был создан оперштаб для последовательных действий в сложной для отечественной киноотрасли ситуации, который предложил ряд мер, но пока ситуация не меняется.

Семейный блокбастер Файзиева "Вратарь галактики" выходит в широкий прокат в День российского кино 27 августа. По словам режиссера, создатели рассчитывали на то, что к 1 августа откроется 50% кинотеатров от всего количества по стране, заполняемость залов в которых составит также 50%. "Теперь выяснилось, что открылись около 15% кинотеатров, к 1 сентября откроется максимум 25-30%, и наши сборы будут совсем копеечными. Мы очень надеялись, что правительство нас поддержит, нас попросили остаться на этой дате, иначе кинотеатрам нечего было бы показывать. Если меры поддержки не будут внедрены, есть опасность, что и продюсеры испугаются, кинотеатры не выдержат", - добавил собеседник агентства.