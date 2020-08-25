Файзиев не согласился бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Режиссер фильма "Вратарь галактики", одну из ролей в котором исполнил Михаил Ефремов, Джаник Файзиев не согласен с практикой западных кинематографистов вырезать из фильмов сцены с актерами, чьи имена связаны со скандальными историями. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

В фильме Файзиева "Вратарь галактики", который выйдет в прокат 27 августа, одну из ролей сыграл Михаил Ефремов. Он впервые появится на экранах после ДТП, произошедшего на Смоленской площади. Режиссер отметил, что не приемлет практику зарубежного кино вырезать из фильмов сцены с артистами, которые замешаны в скандалах. "Я не согласен с этой практикой категорически, потому что, как говорится в русском фольклоре, от тюрьмы и от сумы не зарекайся", - сказал Файзиев.

"Это страшная трагедия, он ответственен за то, что произошло, но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал, - наше достояние. Почему мы должны лишать его этого?", - отметил Файзиев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Семейный блокбастер "Вратарь галактики" выходит в широкий прокат в День российского кино 27 августа. Действие картины разворачивается в Москве 2071 года, главным героем становится простой парень, который открывает в себе способности к фантастической игре будущего - космоболу. Роли в картине исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов и другие.