Режиссер "Вратаря галактики" считает неправомерным сравнивать его с фильмами Marvel

В фильме используется большое количество компьютерной графики: в картине воссоздан фантастический мир, показаны масштабные сцены игры в космобол.

"Я очень боюсь людей, которые вешают ярлыки. Весь бюджет фильма "Вратарь галактики" - три первые минуты "Малифисенты" или любого фильма Marvel. В этом плане говорить о "наших ответах" - неправомерно. Мы прекрасно отдаем себе отчет, где мы находимся, нам никогда не приходило в голову сравнивать себя с Голливудом. Мы не хотим жить в их тени, мы пытаемся создавать свое - и делаем это искренне", - рассказал Файзиев.

Началом создания фильма "Вратарь галактики" режиссер считает момент, когда около 12 лет назад он написал первую строчку будущего проекта. Вместе с продюсером Сергеем Сельяновым они захотели создать масштабный проект, который потребовал вложения больших сил, времени и денег. "Если бы я мог нанять несколько тысяч человек, то мы бы сделали все в два раза быстрее, но их было гораздо меньше. Например, команда аниматоров у нас была чуть больше 30 человек по всему миру, но, по-хорошему, такой объем работы должны были выполнять триста специалистов. У нас работали люди, которые делали "Ледниковый период", "Алладина", "Черепашек-ниндзя". В каком-то смысле мы предвосхитили историю с онлайн-конференциями, потому что за два года до этого освоили Zoom и проводили там встречи. Это был тяжелейший период, потому что специалисты живут в Америке, Австралии, Индии, Голландии, приходилось выбирать время, чтобы всем было удобно, но обязательно кто-то приходил сонный из-за разницы часовых поясов. Мы работали 24 часа семь дней в неделю", - поделился режиссер.

Семейный блокбастер "Вратарь галактики" выходит в широкий прокат в День российского кино 27 августа. Действие картины разворачивается в Москве 2071 года, главным героем становится простой парень, который открывает в себе способности к фантастической игре будущего - космоболу. Роли в картине исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов и другие.