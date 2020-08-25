Светлана Максимченко возглавила Департамент кинематографии Минкультуры

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новой главой Департамента кинематографии Минкультуры назначена Светлана Максимченко, которая ранее занимала должность генерального директора "Москино". Об этом на очной защите проектов в Минкультуры сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Хочу представить нашу новую коллегу Светлану Максимченко", - сказала Любимова. В пресс-службе Минкультуры пояснили, что Максимченко стала главой департамента кинематографии.

Максимченко родилась 17 октября 1980 года в Москве. Окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Более 10 лет работала в медиасфере, более семи лет - в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы в должности заместителя директора "Мосгорпарка" занималась развитием парков культуры и отдыха столицы.

В декабре 2016 года назначена генеральным директором "Москино". На занимаемой должности провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, в том числе акцию "Ночь кино" в Москве. В 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более 1 000 съемок.