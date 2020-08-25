Алиса Хазанова снимет фильм о "группах смерти" в интернете

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Актер Алексей Серебряков снимется во втором фильме Алисы Хазановой "Белый список" о подростковых "группах смерти" в соцсетях. Проект представили во вторник на очной защите в Минкультуры РФ.

"Это история, которую придумали Алиса Хазанова и сценарист Роман Волобуев. По жанру это триллер", - рассказал продюсер Артем Васильев. Оператором фильма выступит Ксения Середа, которая снимала картину "Дылда" Кантемира Балагова.

"Белый список" расскажет о "группах смерти" в интернете и о подростковых самоубийствах. Хазанова назвала проект очень личным, поскольку принадлежит к поколению родителей, столкнувшихся с тем, что их дети погружены в огромный объем разной информации в сети.

"Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования", - пояснила режиссер. Она отметила, что участие в съемках уже подтвердил актер Алексей Серебряков, которого изначально видели в одной из ролей.

Дебютный фильм Хазановой "Осколки" вышел в 2016 году.

Кроме того, на защите проектов режиссер Владимир Бек представил подростковую драму "Саша" о девочке, которая переживает период подросткового протеста и пытается найти свое место в мире. Создатели попросили поддержку Минкультуры в размере 40 млн рублей. Продюсером проекта выступает Рубен Дишдишян.