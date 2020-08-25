Любимова: новому главе департамента кинематографии предстоит решать вопросы кинопроката

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Решение вопросов, связанных с кинотеатральным прокатом, будет одной из первоочередных задач нового директора департамента кинематографии Минкультуры РФ Светланы Максимченко. Об этом журналистам во вторник сообщила министр культуры Ольга Любимова.

О назначении Максимченко главой департамента кинематографии Минкультуры Любимова сообщила на очной защите проектов в министерстве. Ранее Максимченко занимала должность генерального директора "Москино".

"Я жду от Светы ее предложений и ее видения, поскольку я хорошо знаю структуру департамента (до назначения министром культуры Любимова возглавляла этот департамент - прим. ТАСС). <...> Впереди серьезная работа с кинотеатральным прокатом, мы прекрасно знаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся российские киносети, и российские продюсеры, и зарубежные фильмы. Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано - только с ковидом или с традиционным августом - вы знаете, это не лучший месяц. Сейчас все будут возвращаться домой, как правило, цифры проката стремятся вверх, когда дети возвращаются в город. В данной ситуации нам нужно ограничить число посетителей, предстоит сложный год, никаких иллюзий нет ни у Светланы, ни у меня", - сказала Любимова.

Она добавила, что Максимченко предстоит также погрузится в решение вопросов, связанных с имущественным комплексом киностудий. Министр выразила мнение, что у каждой из них должна быть своя форма собственности. "Их география предполагает разнообразие экономических форматов существования", - пояснила она.