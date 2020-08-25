Гран-при Международного фестиваля дебютного кино в Петербурге получила режиссер из Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Жюри первого Международного фестиваля дебютного кино, прошедшего в Санкт-Петербурге, объявило итоги конкурса, сообщили во вторник организаторы. Из-за пандемии работы оценивались дистанционно.

"Первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит с 14 по 28 августа 2020 года. Фильмы конкурсной программы, а также фильмы членов жюри и некоторые внеконкурсные картины представлены онлайн на платформе Nonfiction.film. Международное жюри оценивало работы участников дистанционно и в воскресенье, 23 августа, выбрало победителей", - говорится в сообщении.

Гран-при с формулировкой "За мастерски оформленное изображение Гуанчжоу с непривычного ракурса" и вознаграждение в 15 тыс. евро получила работа режиссера из Китая Чжэн Лу Синьюань - "Облако в ее комнате".

"22-летняя Музи возвращается в родной Гуанчжоу, чтобы провести китайский Новый год с семьей и примерить на себя старые социальные роли - дочери, сестры, возлюбленной. Она встречает странного мужчину, который пробуждает воспоминания о прошлых отношениях. Застряв в лимбе между прошлым и будущим, в городе, одновременно таком близком и далеком, Музи пытается найти себя и двигаться дальше", - говорится в описании фильма-победителя.

Приз жюри "За суровый и бескомпромиссный взгляд на жестокую историческую эпоху" получил фильм испано-чилийского режиссера Тео Корта "Белым по белому". Вознаграждение составило 10 тыс. евро. Кроме того, специальным упоминанием отметили картину "Орослан" режиссера Матьяжа Иванишина.

В конкурсе короткого метра три равноценных приза в размере 5 тыс. евро присудили работам "Как исчезнуть" (коллектив Total Refusal, Австрия), "Садовое товарищество" (Витаутас Каткус, Литва), "На ходу" (Джульетта Корбель, Швейцария). Кроме того, специальным упоминанием отметили фильм "Постенница" (Катриона Галлахер, Греция, Великобритания).

О фестивале

В жюри полного метра в этом году вошли режиссеры Филип Гренинг (Германия), Бакур Бакурадзе (Россия) и Изабелла Эклеф (Швеция), кинопродюсер Танассис Каратанос (Германия), директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил (Португалия). Короткий метр судили кинорежиссер Андрес Дуке (Испания), кинокритик Кармен Грей (Германия), видеохудожница Полина Канис (Россия) и театральный режиссер Дмитрий Волкострелов (Россия).

В конкурсе полного метра участвовали девять картин из Китая, Колумбии, Восточной и Западной Европы, России, Канады и США, включая фильм, снятый представителем коренных народов Америки на языке чинук-вава. В конкурсе короткого метра 24 фильма, среди которых документальные, экспериментальные и игровые работы.

Запуск Международного фестиваля дебютного кино состоялся в 2019 году, он был отмечен масштабным трехдневным превью, в течение которого остров посетили более 55 тыс. человек. Команду фестиваля возглавляет продюсер Александр Роднянский, его программным директором является Алексей Артамонов, программу короткого метра курирует Андрей Карташов. Фестиваль организован силами команды проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

Как сообщают организаторы, с 30 августа по 11 сентября в кинотеатре Garage Screen московского Музея современного искусства "Гараж" состоится эхо фестиваля, в рамках которого будут показаны фильмы-победители и часть премьер конкурсной и внеконкурсной программ. После показов пройдут дискуссии с авторами, кинокритиками и гуманитарными исследователями. Также до 28 августа включительно конкурсные фильмы доступны онлайн на платформе Nonfiction.film.