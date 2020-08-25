Ружье Петра I и револьвер Николая II покажут на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Выставка "Мастерство оружейников XVII-XIX вв." откроется 26 августа в Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Отечественная оружейная школа представлена такими городами как Москва, Санкт-Петербург, Златоуст, Сестрорецк и Тула. На Сестрорецком оружейном заводе было изготовлено представленное на выставке охотничье ружье Петра I. На затыльнике его приклада нанесен вензель императора - переплетенные фигурные латинские литеры "Р" под императорской короной", - говорится в сообщении.

Посетители выставки также увидят выполненный в кавказском стиле револьвер, принадлежавший императору Николаю II, кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, шпагу великого князя Михаила Павловича.

Кроме того, на новой выставке можно будет увидеть уникальные по своему исполнению образцы холодного, огнестрельного и защитного вооружения стран Европы и Азии. Широко представлено оружие Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши, других стран.

Посетители выставки смогут увидеть различные виды традиционных арабских кинжалов, сабель и мечей, турецкие сабли, ятаганы, кинжалы, ружья и пистолеты, иранские сабли, защитное вооружение. Большую группу составляет оружие Индии - меч кханда, меч сосун пата, сабля тега, кинжал халадие. В экспозиции имеются также фигура индийского воина в комплекте защитного вооружения XVIII века, вооружение самураев.

Один из ярких экспонатов - декоративный кинжал "Отелло", изготовленный в мастерской по выделке золотых, серебряных и бронзовых изделий А. Н. Соколова (Санкт-Петербург, 1863 год). Рукоять кинжала выполнена из серебра и представляет собой фигурную композицию - сцену из известной трагедии Уильяма Шекспира, в которой ревнивый мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону.