Наталья Бондарчук представит авторский фильм о своем отце на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Планета Бондарчук" в Санкт-Петербурге, посвященный 100-летию со дня рождения режиссера Сергея Бондарчука, откроется во вторник премьерой короткометражного фильма о его детстве. Режиссером и автором сценария выступила дочь режиссера, заслуженная артистка России, Наталья Бондарчук, сообщили ТАСС в пресс-службе исторического парка "Россия - моя история".

"Начнется фестиваль с открытия выставки, а затем у нас будет киновечер, самый основной гость программы, это, конечно, Наталья Сергеевна Бондарчук, которая приехала в Петербург и расскажет о жизни отца, поделится своими воспоминаниями. Самое приятное, что у нас состоится премьера ее авторского короткометражного фильма, он длится 26 минут. Он посвящен детству Бондарчука, Наталья является режиссером и автором сценария", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе городского комитета по культуре Санкт-Петербурга также сообщали, что в юбилейном киновечере на открытии фестиваля также примут участие народный артист России Юрий Лазарев, заслуженный артист России Михаил Морозов, оперный певец Владимир Вьюров, солистка Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл" Алина Атласова, ансамбль "Казачий кордон" и артисты балета Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. На мероприятии состоится показ отрывков из лучших фильмов режиссера и обсуждение главных тем его творчества и пути в искусстве. Кроме того, во вторник откроется мультимедийная выставка "Судьба человека. Фильмы и роли Сергея Бондарчука".

"На выставке представлена подборка документов, фотографий, кадров со съемочной площадки фильмов Бондарчука, рабочие моменты и из личной жизни. Помимо этого, на лайтбоксах размещены афиши, в том числе на иностранных языках - это говорит о том, что фильмы Бондарчука были и есть популярны в России и за рубежом - в 112 странах. Также на выставочных витринах размещены печатные издания о Бондарчуке, биографические книги, посвященные жизни и творчеству", - добавили в пресс-службе исторического парка.

Кинопоказы фильмов Бондарчука будут проходить в парке с 25 августа по 25 сентября, вход свободный. Выставка продлится до 15 октября.

Сергея Бондарчук (1920-1994 гг.) - актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР, обладатель первого "Оскара" за советский игровой фильм, основатель знаменитой актерско-режиссерской династии. Среди его наиболее выдающихся режиссерских и актерских работ - "Война и мир", "Судьба человека", "Они сражались за Родину".