Теодор Курентзис и Тереза Мавика стали кураторами первой "Российской креативной недели"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первая "Российская креативная неделя", которая пройдет в Москве и регионах страны с 7 по 13 сентября, представит 14 творческих направлений, кураторами которых выступили известные деятели культуры. Так, за направление музыки отвечает дирижер Теодор Курентзис, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор мероприятия и глава "Роскультцентра" Марина Абрамова.

"Мы пригласили звездных кураторов, каждый куратор отвечает за свое направление. Кто-то из кураторов подготовил свою образовательную программу, кто-то выступает идеологом, на мнение которого мы опираемся при создании проектов. Теодор Курентзис - основной куратор нашей музыкальной программы. Тереза Мавика, генеральный директор фонда V-A-C, она будет экспертом в вопросе образования креативных индустрий", - сказала она.

Среди направлений креативной недели - кино и телевидение, искусство, компьютерная графика, архитектура, урбанистика и другие. В качестве кураторов также заявлены руководитель игрового медийного проекта Player One Антон Городецкий, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week И ован И еловац, искусствовед Николай Палажченко и другие.

"Первая "Российская креативная неделя" начнется с региональных мероприятий 7-10 сентября. Там запланированы премьерные театральные показы, большой кинофестиваль, который пройдет в 600 городах России. Будет несколько профессиональных обсуждений", - уточнила Абрамова.

Основная программа состоится 11-13 сентября в Парке Горького в Москве. По словам директора мероприятия, вход будет бесплатный. Вместимость парка предполагает, что участниками трех дней московской программы могут стать 250 тыс. человек. "Мы учли все рекомендации Роспотребнадзора. Мы будем рады видеть и профессиональное сообщество, и широкую публику, для которой мы подготовили большую концертную программу", - пояснила Абрамова.

Она также добавила, что для москвичей запланированы открытые лекции с режиссером Федором Бондарчуком, дирижером Теодором Курентзисом, актрисами Чулпан Хаматовой, Ириной Горбачевой и другими.

Традиции и инновации

Как считает директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Инносоциум, креативный директор "Российской креативной недели" Елена Маринина, смешение традиций и инноваций, которое является ключевой темой мероприятия, сейчас лежит в основе поиска национальной самоидентификации. Она рассказала, что в регионы активно включаются в подготовку мероприятия. "ХМАО-Югра строит павильон, где будет насыщенная программа. Пройдут fashion-показы, на которых представители коренных народов севера покажут свои традиционные коллекции в современной обработке", - поделилась креативный директор.

Куратор архитектурного направления Владимир Плоткин сообщил, что для создания архитектурного образа "Российской креативной недели" были приглашены несколько молодых архитекторов, дизайнеров. "Мы получим интересное, яркое, объемное пространственное решение. Самое главное, что этот образ будет восприниматься с одной из основных точек Москвы - Крымского моста. При посещении Парка Горького мы увидим яркое соцветие 14 павильонов. Решение будет очень нестандартное", - отметил он.

Программа мероприятия будет доступна как в офлайн, так и в онлайн-формате. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин рассказал, что возможность использования креативных онлайн-систем уже была опробована на книжном фестивале "Красная площадь" в июне. Степашин подчеркнул, что через онлайн-систему организаторы смогут привлечь огромную аудиторию не только из России, но и всего мира. "Книга и электронная, и живая книга - то, как ее подать с точки зрения креативной индустрии, нам представляется чрезвычайно важным и интересным. Нам очень важно внимание, особенно молодых людей", - поделился он.

Организаторами "Российской креативной недели" выступают "Роскультцентр", социальная платформа фонда Росконгресс - фонд Инносоциум, Российский книжный союз, при поддержке Фонда Президентских грантов.