Художественный фильм об академике Сахарове хотят представить на Каннском фестивале

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Создатели хотят представить фильм об одном из периодов жизни академика Андрея Сахарова в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картину представили во вторник на очной защите проектов в Минкультуры.

"Премьера фильма в России и одновременно в рамках Каннского кинофестиваля состоится 21 мая 2021 года", - сообщил на видеопрезентации режиссер картины Юрий Кара.

Как уточнил продюсер Александр Кокорин, фильм будет посвящен одному периоду жизни Сахарова. При написании сценария использовались исторические документы. Создатели фильма хотят раскрыть личность героя как ученого и правозащитника.

Сахаров был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.

Кроме того, на питчинге в Минкультуры режиссер Иван И. Твердовский представил фильм "Наводнение", который он планирует снимать по двум повестям Евгения Замятина. "Для меня это очень ответственный материал, первая работа, связанная с экранизацией. Помимо Замятина есть опора также на миф о Русалочке", - сказал Твердовский.

Продюсер Наталья Мокрицкая уточнила, что картина расскажет "про любовь и про страсть". Она добавила, что создатели ведут переговоры с израильской актрисой Широй Хаас, которая исполнила главную роль в сериале Netflix "Неортодоксальная".