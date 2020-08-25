Кинофестиваль института "Стрелка" откроется премьерой Владимира Котта "Конец фильма"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko, который пройдет в Москве с 30 августа по 6 сентября, откроется российской премьерой фильма Владимира Котта "Конец фильма". В программе будут представлены фильмы - победители и участники фестивалей "Сандэнс" и Берлинале, сообщили в пресс-службе смотра.

"Конец фильма" - размышление о жизни и искусстве, попытка осмыслить судьбу очередного поколения "лишних людей" в современной России.

В программу фестиваля были включены десять российских и московских премьер. Фильмы были собраны кинокритиком, программным директором фестиваля Стасом Тыркиным. "Особый упор мы делаем на американский независимый и европейский кинематограф: в нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и "Сандэнса", фильмы основных кинематографических стран Европы - Франции, Италии, Германии", - приводит пресс-служба слова Тыркина.

Кинокритик особо отметил российскую премьеру фильма иранского режиссера и политического диссидента Мохаммада Расулофа "Зла не существует", который закроет фестиваль. Картина завоевала главную награду Берлинского фестиваля этого года. Лента состоит из четырех новелл о смертной казни.

Помимо этого, будет представлена картина "Удалить историю" режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, в основе сюжета которой лежит сатира о сражении трех друзей против капитализма и достижений современной цивилизации под музыку Дэниела Джонстона. На Берлинском фестивале 2020 года французский фильм получил специального "Серебряного медведя".

Также на Strelka Film Festival будут показаны фольклорная легенда о русалке "Ундина" Кристиана Петцольда, фильм о праве на свое тело, голос и свободу "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, фильм эпохи #metoo "Ассистентка" Китти Грин, режиссерский дебют сценариста "Горько!" и "Горько! 2" Алексея Казакова "Побочный эффект". Также состоятся российские премьеры фильмов "Плохие сказки" Дамиано и Фабио Д’Инноченцо, "Гнездо" Шона Дуркина и "Ширли" Жозефин Декер.