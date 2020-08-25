Художники из России напишут картины на улицах Кирова в ходе Васнецовского пленэра

КИРОВ, 25 августа. /ТАСС/. Художники из разных регионов России напишут картины на улицах Кирова и в местах, связанных с Виктором и Аполлинарием Васнецовыми в ходе XV Всероссийского Васнецовского пленэра, а также проведут уличный мастер-класс по живописи, рассказал ТАСС куратор пленэра Ольга Крупина.

Пленэр пройдет в Кирове с 25 августа по 4 сентября, в 2020 году проект реализуется в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, на реализацию проекта получен грант Российского фонда культуры. В предыдущие годы пленэр проходил в селе Рябово Зуевского района, городе Уржуме и местах, тесно связанных с жизнью братьев Васнецовых.

"Сегодня открывается Всероссийский Васнецовский пленэр, проходит он в этом году в пятнадцатый раз. У нас абсолютно новый состав участников, художники впервые участвуют в пленэре, девять из них приехали из других городов - из Москвы, Плеса, Костромы, Санкт-Петербурга, два участника представляют Вятское региональное отделение Союза художников России, всего в этом году 11 участников. Художники уже начали знакомиться с городом, также они посетят село Рябово - "родовое гнездо" братьев Васнецовых. [Художники проведут] общегородской мастер-класс [для всех желающих], а 4 сентября художники представят свои работы на итоговой выставке пленэра", - сказала Ольга Крупина.

Как рассказала директор Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых Анна Шакина, завтра все участники пленэра отправятся на экскурсию по городу, чтобы найти сюжеты своих будущих работ. "Они будут писать историческую часть города, места, связанные с художниками Васнецовыми", - отметила она. В свою очередь художественный руководитель пленэра, живописец Ирина Рыбакова рассказала, что уже успела познакомиться с городом.

"Я первый раз в Кирове, даже не знаю, как правильно называть - Киров или Вятка (прежнее название города, прим. ТАСС). Вчера вечером мы прошлись, было так тепло и так красиво, и мы уже нашли мотивы. Но пленэр - это прежде всего счастье общения, мы приезжаем, общаемся, и мы счастливы", - рассказала Рыбакова во время торжественного открытия пленэра.

Помимо Ирины Рыбаковой в Киров приехали член Московского Союза художников Дарья Антонова, академик Российской академии художеств Дмитрий Белюкин, заслуженный художник РФ, член Союза художников России Николай Буртов и другие.

О художниках Васнецовых

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926 гг.) - русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи, родился в русском селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии. Наиболее известные работы Васнецова - "Витязь на распутье", "Аленушка", "Иван-Царевич на Сером Волке", "Богатыри" и другие. Аполлинарий Михайлович Васнецов - русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.