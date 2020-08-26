В Лондоне назовут обладателя Международной Букеровской премии по литературе

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Имя обладателя Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, будет объявлено 26августа в британской столице. Имена победивших писателя и переводчика назовут на виртуальной церемонии - к такому формату Фонду Букеровской премии, некоммерческой организации, в введении которой находятся обе премии - сама Букеровская и ее международный вариант, пришлось прибегнуть из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Победители будут избраны из шорт-листа престижной премии, который был оглашен еще 2 апреля. В него вошли произведения писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

В числе претендентов на получение премии оказался всего один мужчина. Это Даниэль Кельман с произведением "Тиль" (Tyll), в котором рассказывается о тридцатилетней войне в Германии (1618-1648).

Остальные финалисты - женщины. Так, в шорт-лист вошла японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police).

Среди претендентов также иранская писательница Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева" (The Enlightenment of The Greengage Tree), аргентинка Габриела Камара ("Приключение Чайны Айрон" - The Adventures of China Iron), автор из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд ("Неловкий вечер" - The Discomfort of Evening) и мексиканка Фернанда Мельхор ("Сезон ураганов" - Hurricane Season).

Изначально церемония вручения премии была запланирована на 19 мая, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В Фонде посчитали, что в ситуации, когда в Великобритании и во многих других странах действовали карантинные меры, а непродовольственные магазины были закрыты, не все читатели могли ознакомиться с произведениями, попавшими в шорт-лист. Назначить новую дату стало возможным, после того как 15 июня в стране открылись магазины, не торгующие предметами первой необходимости, в том числе книжные лавки.

О премии

Букеровская премия, основанная в 1969 году, ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. В свою очередь Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($65,5 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. Все писатели и переводчики, включенные в шорт-лист, получат дополнительно по £1 тыс. каждый ($1 310).