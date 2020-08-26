Кинофестиваль "Будем жить" откроется на Поклонной горе в Москве семейной короткометражкой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ежегодный московский кинофестиваль "Будем жить" открывается в среду на Поклонной горе в офлайн-формате. До 2 сентября на его площадках покажут 31 фильм, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

По данным пресс-службы, "фильмом открытия кинофестиваля станет короткометражная семейная картина "Соня любит, Соня не любит", а фильмом закрытия - документальная картина "Жизнь - кайф". При этом особое внимание будет уделено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гости смогут увидеть не только короткометражные картины, но и документальные.

В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль пройдет согласно всем установленным Роспотребнадзором правилам. На всех площадках будут установлены санитайзеры, а зрители обязаны посещать показы в средствах индивидуальной защиты.

На открытии и закрытии фестиваля свои творческие номера представят известные актеры и музыканты, среди которых Василий Лановой, Михаил Ножкин, Александр Панкратов-Черный, Александр Олешко, Нонна Гришаева и Максим Аверин.

История фестиваля

Московский кинофестиваль "Будем жить" проводится с 2011 года и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного, игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. В программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках.

В разное время в жюри фестиваля входили такие деятели искусства, как Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев, Борис Токарев, Юрий Коротков, Ирина Апексимова, Иван Кудрявцев, Владимир Фокин, Александр Стефанович, Владимир Фенченко, а мастер-классы проводили Петр Мамонов, Александр Адабашьян, Жора Крыжовников, Алексей Петрухин, Александр Митта, Владимир Бортко.

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