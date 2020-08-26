Театр "Сатирикон" открывает сезон премьерой в постановке Константина Райкина

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина открывает 26 августа 82-й сезон премьерой "Плутни Скапена" по комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Константина Райкина. Премьерные показы состоятся также 27 и 28 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Первыми оценили новый спектакль журналисты, побывавшие на предпремьерном прогоне, который проходил с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. При входе в Московский молодежный центр "Планета КВН", предоставленный "Сатирикону" на время реконструкции собственного здания, у представителей СМИ измеряли температуру, после чего журналисты в медицинских масках проходили в зрительный зал.

Спектакль начался с аплодисментов. Так зрители приветствовали руководителя театра и режиссера постановки Константина Райкина, представшего перед публикой до начала показа. "Как радостно вас видеть и слышать вживую, а то все Zoom да Zoom", - обратился Райкин к собравшимся. Он рассказал, что репетиции спектакля начались давно, но из-за пандемии были прерваны на несколько месяцев. "Мы планировали показать премьеру в мае, когда пьесе "Плутни Скапена" исполнилось 350 лет. Это бесспорный шедевр Мольера, в котором он сам играл", - заявил Райкин.

"Мы перенесли действие пьесы в ХХ век, - продолжил он. - По жанру это криминальная комедия, очень умная и очень смешная". Райкин признался, что театр за время вынужденного "антракта" очень соскучился по зрителям. "Вы нам очень нужны, потому что "Плутни Скапена" - это спектакль для зрителей, для радости", - сказал худрук.

Спектакль, продолжавшийся 2 часа без антракта, завершился овацией. Многие зрители аплодировали стоя и кричали "браво".

Любимый драматург - Мольер

По подсчетам Райкина, которыми он поделился с ТАСС, количество спектаклей по Мольеру в "Сатириконе" больше, чем в Comédie-Française. "По-моему, в шестой или седьмой раз обращаемся к Мольеру, просто совершенно гениальный, любимый драматург", - отметил он.

В "Плутнях Скапена" заняты 18 актеров, это артисты разных возрастов, но все они ученики художественного руководителя театра. Исполнителями ролей выступают, в частности, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Денис Суханов, Григорий Сиятвинда, Георгий Лежава, Александр Гунькин и другие артисты.

"Несмотря на пандемию, на перерывы, мы работали с большим рвением и наслаждением, - продолжил Райкин. - Мольер - это изнурительный драматург для актеров. Для того, чтобы играть "Плутни Скапена", надо чтобы "семь потов" с тебя сошло, если это правильно играть. С них и сходит "семь потов". Мольер играл в собственных пьесах, в конце концов и умер на своем спектакле, играя в "Мнимом больном" главного героя Аргана. Он умер на своем спектакле, потому что выдержать это физически невероятно трудно".

О планах

Следующей премьерой театра станет "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской. Режиссером выступил Владимир Жуков, премьерный показ пройдет 8 октября. Главную роль исполняет заслуженная артистка России Наталия Вдовина.

"Спектакль был готов к выпуску в момент, когда нас всех настигла пандемия. Поэтому 27 марта в Международный день театра "Сатирикон" сыграл беспрецедентную онлайн-премьеру при пустом зрительном зале, при этом на аудиторию в 12 тысяч человек, которые посмотрели постановку в прямом эфире. Надеемся, что по-настоящему "нормальной" жизнью наш спектакль заживет осенью", - поделился худрук.

О других планах он говорит с осторожностью. "Это будут три режиссера, с которыми мы договорились и которые в ближайшем будущем у нас будут делать спектакли. Это Евгений Марчелли, у которого будет работа с Достоевским (пока не хочу называть какая), дальше - Егор Перегудов и Юрий Бутусов. Что-то я сыграю как артист. Многое еще вопросительно", - сказал Райкин.

Обозначил он и еще одну проблему. "Мы же сейчас "бездомные". Реконструкция нашего здания продолжается и мы вынуждены выступать на временных площадках. А мы так хотим вернуться в свой дом", - заключил он.