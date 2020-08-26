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Пандемия COVID-19

Юбилейный театральный сезон на Сахалине откроется постановкой "Смешные деньги"

Также в Чехов-центре появился главный балетмейстер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Открытие 90-го театрального сезона в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова (Чехов-центр) начнется с премьеры спектакля "Смешные деньги" российского режиссера из Липецка Сергея Бобровского. Об этом сообщил в среду художественный руководитель центра Александр Агеев на пресс-конференции, посвященной открытию сезону.

Премьера постановки состоится 28 августа. Она станет первой новой работой в сахалинском театре после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

"Мы с марта не играли спектакли для нашего зрителя. Полгода прошло. И теперь все в предвкушении этого события. Откроется сезон спектаклем "Смешные деньги". После премьеры у нас будет концерт-капустник "Здравствуйте". Слава Богу, что мы смогли сохранить договоренности прошлого сезона, в план которого внесла коррективы пандемия. Благодаря этому мы сохранили спектакль "Смешные деньги" на этот сезон", - сказал Агеев.

Ради этой постановки Сергей Бобровский впервые приехал на Дальний Восток. "Это моя давняя мечта - приехать на Сахалин. Когда мне позвонили и сказали, что есть возможность поставить здесь спектакль, я просто был счастлив. Помимо того, что мне здесь хорошо географически, мне здесь хорошо еще и "климатически" в самом театре - это невероятный коллектив, театр невероятно оснащен и технически, и кадрово", - рассказал режиссер журналистам.

На пресс-конференции рассказали, что юбилейный сезон стартует в театре не только с новой постановки, но и с новыми людьми. В Чехов-центре появился главный балетмейстер. Им стала опытный хореограф-постановщик, педагог и режиссер по пластике Маргарита Красных из Санкт-Петербурга, имеющая богатый профессиональный опыт по работе с хореографией в разных театрах России и Украины. Коснулись изменения и труппы Чехов-центра. Ее пополнил волгоградский артист Игорь Мишин. В его актерском багаже десятки крупных ролей по произведениям классиков и современных авторов.

О Чехов-центре

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова является одной из главных культурных достопримечательностей Сахалинской области. Он ведет свою историю с 1930 года. Чехов-центр - это не только главная сахалинская сцена, но и уникальный театр российского Дальнего Востока, так как сохраняет вековые театральные традиции и одновременно с этим сочетает их с современностью в своих спектаклях.

В театре реализуется ряд крупных культурных проектов региона: международный фестиваль "Сахалинская рампа", режиссерский и драматургические лаборатории, Дальневосточный театральный форум. Труппа Чехов-центра неоднократно принимала участие в известных театральных фестивалях: "Мелиховская весна", "Ново-Сибирский транзит", "Арлекин", "Театральный Олимп", "Пушкинский фестиваль", "Золотая Маска". С 2009 года театр успешно участвует в конкурсах на соискание грантов. Так театром выиграны гранты НП ЦСРРТ "Арт-Сервис", культурного фонда "ЭГИДА", фонда Михаила Прохорова, а также грант министерства Сахалинской области в сфере театрального искусства.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний ВостокПандемия COVID-19
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