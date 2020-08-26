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Пандемия COVID-19

Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны для просмотра онлайн

Цена варьируется в зависимости от спектакля и в среднем составляет от $28 до $30

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Спектакли традиционного театра кабуки впервые стали доступны для платного просмотра в интернете на фоне многочисленных запросов аудитории в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается в среду на официальном сайте оператора кабуки - компании Shochiku Co.

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Сейчас там предлагается семь произведений, включая "Навсикаю из Долины ветров" - постановку по одноименному анимационному фильму японского режиссера Хаяо Миядзаки. Цена варьируется в зависимости от того или иного спектакля и в среднем составляет от $28 до $30. В случае большого спроса театр намерен расширить репертуар, доступный онлайн.

Главный театр кабуки в Токио был закрыт с марта по август из-за пандемии коронавируса. С возобновлением работы сохраняются ограничения на посещение площадки в районе Гиндза, и спрос со стороны аудитории остается неудовлетворенным.

Кабуки - один из видов традиционного японского театра, сочетающий в себе жанры танца, пения, драмы и музыкальные композиции. Он появился 400 лет назад. Его можно назвать народным, так как изначально постановки основывались на традиционных японских мифах и сказаниях.

Актерам кабуки наносится сложный грим. Их облачают в яркие наряды, на которые нанесено большое количество особой символики, имеющей определенный смысл. На японском языке "кабуки" обозначается тремя иероглифами - "танец", "песня" и "мастерство".

Сцена имеет особое устройство. Деревянный помост (ханамити) тянется от левого края сцены через весь зрительный зал. Ханамити используется как для прихода и ухода актеров со сцены, так и для обыгрывания некоторых моментов пьесы. Также в кабуки впервые в мире была применена вращающаяся сцена. В классическом кабуки выступают только мужчины. Артисты, играющие женщин, называются оннагати.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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