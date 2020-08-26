В музеях Саратовской области возобновили групповые экскурсии

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Проведение групповых экскурсий возобновлено в музеях Саратовской области. Ранее их приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщила председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская на своей странице в Instagram.

"Снят запрет на проведение групповых экскурсий в музеях в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и поэтапным снятием карантинных мер", - написала Бородянская.

В сообщении уточняется, что согласно новым рекомендациям, туроператоры и турагенты могут включать в свои продукты посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев при соблюдении необходимых правил безопасности.

"Саратовская область обладает большим культурным и историческим наследием и теперь, наши музеи вновь смогут начать полноценно работать и встречать гостей, а туроператоры включать посещение культурных учреждений в свои программы. Посетителей ждут масса праздничных мероприятий. Прекрасный повод для того, чтобы посетить музеи и насладится культурных отдыхом", - отмечается в сообщении.

Работу музеев, осуществляющих выставочную деятельность, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора - социальной дистанции, экскурсии с участием не более пяти человек, возобновилиа в регионе с 7 июля.

По данным на 26 августа, всего в регионе выявили 11877 случаев коронавируса, выздоровели 7660 человек.