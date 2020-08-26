На международном фестивале "Победили вместе" в Севастополе представят фильмы из 37 стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Фильмы из 37 стран и 21 региона России будут показаны на XVI Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", сообщил в среду журналистам руководитель проекта Валерий Рузин.

"Фестиваль проходит здесь [в Севастополе] с 2005 года. В этот раз из 45 стран, несмотря на санкции и прочие сложности, пришли заявки на участие в фестивале. Представлены будут фильмы из 37 стран, которые мы отобрали", - сказал Рузин, добавив, что российские участники приедут из 21 региона страны.

По данным оргкомитета, в этом году в конкурсной программе фестиваля представят более 150 киноработ. Программа фестиваля включает в себя национальный конкурс документального кино и четыре международных: конкурс документальных фильмов, телевизионный конкурс, конкурс киношкол и конкурс социального фильма, видео и рекламы. Во внеконкурсной программе - творческие встречи, специальные программы кинопоказов, конференции. В дни фестиваля показы фильмов севастопольского кинофорума также пройдут в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 28 августа, продлится он до 4 сентября. В этом году кинофорум посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рузин подчеркнул, что главная тема фестиваля - "защитить правду о Победе".

Сенатор от Севастополя, историк Екатерина Алтабаева отметила, что такое внимание к документальному кино, которое рассказывает о подлинных событиях Великой Отечественной войны, особенно важно, учитывая попытки фальсификации этого исторического периода, которые в последние годы появляются в разных странах. "Еще в годы Великой Отечественной войны говорили, что и фотокорреспондент, и тот, кто снимает документальное кино, останавливает время. Потому что они запечатлевают то, что есть на самом деле", - сказала она журналистам.

Также в среду было подписано соглашение о сотрудничестве между дирекцией фестиваля и руководством Севастопольского госуниверситета. В будущем оно поможет организовывать совместные мероприятия на площадке вуза, сообщил ТАСС ректор Владимир Нечаев. "В этом году из-за пандемии не получилось, но обычно на фестиваль приезжает множество деятелей культуры, интересных людей, и на площадке вуза можно было бы проводить творческие встречи, мастер-классы, круглые столы - думаю, это было бы увлекательно для молодежи. Для профессионального кинопоказа у нас нет возможностей, но есть современные недавно отремонтированные аудитории, где есть качественное оборудование, которое позволит посмотреть фильм и организовать обсуждение - ребята, не выходя из университета, могли бы оказаться на фестивале", - поделился он планами сотрудничества.