Кировский драмтеатр планирует провести обменные гастроли с театром из Улан-Удэ

КИРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Кировский областной драматический театр в октябре планирует отправиться в гастрольный тур в Республику Бурятия и провести обменные гастроли с Государственным русским драматическим театром имени Н. А. Бестужева из Улан-Удэ, сообщается на сайте правительства Кировской области.

"С 21 по 25 октября Кировский областной драматический театр отправится в гастрольный тур в Республику Бурятия. Это первая за многие годы поездка Кировского драматического театра в Сибирь. В эти же числа на сцене нашего драмтеатра свои спектакли покажет государственный русский драматический театр имени Н. А. Бестужева из города Улан-Удэ. Обменные гастроли стали возможны благодаря программе поддержки гастрольной деятельности федерального Минкультуры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, кировчане представят спектакли "Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович, "1825. Запрещенный роман" - приключенческо-романтическую историю Юлии Ионушайте по роману Дюма, "Осенняя кадриль" (В. Гуркина), а также премьерный спектакль "Мама" по пьесе московского драматурга Ганны Слуцки, который повествует о городских нравах. В свою очередь, театр имени Н. А. Бестужева покажет спектакль "Фронтовичка" по пьесе Анны Батуриной в постановке художественного руководителя театра Сергея Левицкого. "Спектакль расскажет кировчанам о войне глазами молодой женщины, постановка уже заслужила высокую оценку профессионального сообщества и любовь зрителя, получила звание лауреата многих театральных фестивалей и конкурсов", - цитирует пресс-служба министра культуры Кировской области Татьяну Мазур.

Также 22 и 23 октября кировские зрители увидят классическую костюмированную комедию "Волки и овцы" по А. Островскому в постановке режиссера Александринского театра Андрея Калинина, а 24 октября - спектакль "Онегин" по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина. Завершит гастроли комедия-шутка А. Сухово-Кобылина "Смерть Тарелкина" в постановке Сергея Левицкого, включенная в лонг-лист Российского национального театрального фестиваля "Золотая маска" в 2020 году.

Ранее власти Кировской области приняли решение начать театрально-концертный сезон в Кировской области с 15 сентября. Театры должны будут обеспечивать соблюдение дистанции между посетителями при рассадке зрителей минимум в 1 метр. Дистанцию могут не соблюдать члены одной семьи или проживающие вместе.