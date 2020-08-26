Сохранение креативности у ребенка обсудят в интеллектуальном пространстве "100% Татарстан"

ТАСС, 26 августа. Сохранение креативности у ребенка и создание условий для развития в регионе креативных индустрий обсудят участники интеллектуального делового пространства "100% Татарстан", которое заработает онлайн в день празднования столетия республики. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

"Тема, которую мы будем обсуждать, - как сохранить в человеке, в ребенке креативность на протяжении его развития, его реализации как личности, и в том числе инструментами культуры. На наши дискуссии будут приглашены и руководители детских садов, и руководители школ", - сказала она.

Как уточнила Аюпова, одной из тем для обсуждения станет создание условий для развития в регионе креативных индустрий, в частности, что необходимо сделать, чтобы удержать талантливых, творческих молодых людей.

"Это будет следующий блок, и я думаю, что услышать мнение молодых, что же для них ценно в культурном коде и как они собираются воспитывать, сохранять и транслировать [его] в будущих поколениях, своих уже детях - это тоже тема для панельных дискуссий, я думаю, [она] вызовет большой интерес", - сказала она.

По словам министра, в рамках данных площадок также предлагается обсудить цивилизационные аспекты культуры и ее роль в развитии человеческого капитала. Еще одной темой станет продвижение локальных культурных брендов, которые, в частности, позволяют сохранять культурное многообразие, а также делать жизнь общества ярче и интереснее, отметила она.

Власти Татарстана в день празднования столетия республики в режиме онлайн откроют интеллектуальное деловое пространство и коммуникационную платформу для взаимодействия с партнерами и экспертами "100% Татарстан". С 30 августа по 10 сентября на платформе планируется провести панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха и имеет опыт. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.