Первыми в новом сезоне возобновят работу цирки в Сочи и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Росгосцирк начнет открытие своих филиалов в новом сезоне с цирков в Сочи и Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС во вторник главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский.

"Ближайшая премьера будет в Сочи. Закрытый показ этой премьеры будет 12 сентября. Это "Девочка и слон" по повести Куприна, режиссер Полина Стружкова. Олег Глушков 12 ноября покажет в Санкт-Петербурге представление "Маленький принц", - рассказал Квятковский.

Режиссер отметил, что в данный момент начинаются репетиции сразу нескольких программ. "Максим Дубенко будет ставить свой акробатический спектакль, выпуск намечен 10 декабря", - сказала Юрий Квятковский, добавив, что название спектакля еще не определено.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора цирка Елизавета Гамбург рассказала, что впервые в истории Росгосцирка компания выпустит 12 новых постановок в течение одного сезона. В рамках нового сезона будут представлены четыре новых коллектива, четыре новые программы на уже существующие коллективы и четыре новые программы.