В Петербурге назвали лауреатов международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Лауреаты Восьмого международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой названы в среду на торжественном закрытии смотра в Зале Академичекой капеллы Санкт-Петербурга. В старшей группе (15-17 лет) первую премию завоевали двое петербуржцев - Яна Айвазян из Школы вокального искусства Ирины Богачевой и Владислав Климов из Второй Санкт-Петербургской гимназии.

"Старшая группа оказалась особенно богатой на великолепные голоса и исполнительские таланты. Здесь мы услышали много одаренных детей и даже пожалели, что на всех не хватило наград", - сказала ТАСС член жюри, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России, народная артистка Армении Рузанна Лисициан.

По ее словам, во всех возрастных группах было много талантливых детей, которые отличались не только хорошими голосами, но и тем, что "пели очень осмысленно".

Во второй группе (12-14 лет) первой премии удостоена Элеонора Рогожина из Анапы, которая учится в городской музыкальной школе и завоевала свою первую вокальную премию еще семь лет назад. В младшей группе (9-11 лет) первая премия присуждена Марату Дидину из Петрозаводска, ученику музыкальной школы имени Гельмера Синисало. Приз зрительских симпатий увезет в Тюмень 17-летняя Валерия Бирюкова, которая набрала самое большое число голосов на сайтах организаторов.

Среди иностранных участников, вокал которых оценивался по записям, жюри присудило единственную премию - третью - 9-летнему Алексу Косма из США, который учится в Вокальной студии Ольги Дружининой в городе Норт Роялтон. Дипломами отмечены все иностранные участники финала из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Украины, Швейцарии, Эстонии.

В конкурсе приняли участие 95 юных россиян и 27 школьников из девяти стран. Организаторами соревнования выступили Культурный центр Елены Образцовой и Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" в рамках Международного проекта этого Фонда - "Голоса наследия".