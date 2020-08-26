Кинофестиваль "Хрустальный источник" открылся в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Хрустальный источник" в среду вечером открылся в Ессентуках (Ставропольский край) в мини-формате. В рамках проекта "Кино под Кавказским небом" будут показаны популярные отечественные фильмы, также пройдут встречи с артистами и известными кинематографистами, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Серия показов любимых фильмов под открытым небом в рамках кинофестиваля "Хрустальный источник" дала старт началу праздничных мероприятий к 195-летию курорта. Три киноленты "Лед", "Мы из будущего" (27 августа) и "Движение вверх" (28 августа) представят артисты, исполнившие главные роли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на открытие мини-кинофестиваля собрались несколько сотен жителей и гостей города.По данным пресс-службы фестиваля, в ближайшие дни состоятся три встречи со звездами кино: Эвклидом Кюрдзидисом, Екатериной Климовой и Маратом Башаровым.

"Хрустальный источник" проводится в Ставропольском крае с 2018 года. Он проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ. В 2018 году Гран-при фестиваля получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!", в 2019 году картина "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной стала победителем конкурсной программы кинофестиваля.