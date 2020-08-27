Конкурсные работы участников фестиваля "Красиво.ДВ" покажут в онлайн-кинотеатрах

Всего на конкурс поступило 500 заявок, из которых жюри выбрало семь лучших, в том числе обладателей спецприза и Гран-при. Победители получили денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Около 500 работ поступило на первый дальневосточный онлайн-фестиваль "Красиво.ДВ", но только семь из них получили награды. В ближайшие дни пользователи интернета смогут познакомиться с этими работами, а некоторые из них покажут в онлайн-кинотеатрах. Об этом в четверг, в День российского кино, ТАСС сообщил генеральный директор фестиваля Алексей Коропский. "Результатами фестиваля могу только гордиться и хвалиться: ролики-победители сделаны талантливыми людьми, которые живут на Дальнем Востоке и готовы с любовью показывать свои регионы. Отсматривая конкурсные работы, я узнал о многих местах на Дальнем Востоке, о которых даже не слышал, и теперь мне точно хочется побывать там. Посмотреть все работы в скором времени можно будет на портале "Твой Дальний Восток", мы также прорабатываем варианты проведения специальных показов, в том числе на площадках онлайн-кинотеатров, чтобы зрители могли увидеть хотя бы часть поступивших на конкурс работ", - рассказал Коропский. Первый онлайн-фестиваль видеороликов "Красиво.ДВ" организован НКО "Дальневосточный фонд развития" и порталом "Твой Дальний Восток", чтобы показать красоту и самобытность макрорегиона. Пять лучших работ отметили в номинациях, еще по одному участнику стали обладателями спецприза и Гран-при. Все они получили денежные премии в сумме от 100 до 300 тыс. рублей. Конкурсные работы проходили фильтр народного голосования, после чего лучшие из них были оценены экспертным жюри. Победителей выбирали в пяти номинациях - "Уникально.ДВ", "Природа.ДВ", "Характер.ДВ", "Сила.ДВ", "Звуки.ДВ", был определен обладатель специального приза и названо имя обладателя Гран-при. "Я бы, на самом деле, наградил большинство участников фестиваля. Работа над проектом продолжается, поэтому не исключено, что в следующем году номинаций будет больше", - сказал гендиректор фестиваля. Главное - атмосфера Запись концерта без зрителей группы "UP'рель" стала лучшей в номинации "Звуки.ДВ". Автор видео Михаил Никитин и его команда реализовали задуманное в течение суток. Место выбрали знаковое - старый терминал аэропорта Хабаровска.

"В прошлом году в аэропорту Хабаровска открыли новый терминал, однако со старым зданием у жителей и гостей города связано много воспоминаний. К тому же там сейчас очень атмосферно: пустые залы, сиденья, вид из окна на взлетающие самолеты - это все впечатляет", - рассказал Никитин. Творческая команда за 20 часов записала мини-концерт из шести песен. "Наше видео стало вирусным в соцсетях Хабаровска. И нам это очень приятно, так как наш принцип работы - делать так, чтобы нас самих это вдохновило, впечатлило", - резюмировал автор. На конкурс было прислано несколько видеороликов, авторы которых рассказывали о величии одинокого 80-летнего маяка на острове Анива на Сахалине. Но победила работа местного жителя Дениса Шатохина, который подал заявку в номинации "Уникально.ДВ". Начинающий оператор снял объект с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

"Маяки, а тем более заброшенные, таят особенную атмосферу. До этого маяка, выполненного в японском стиле, добраться можно только на лодке. Я так и сделал: во время экскурсионного тура у меня было около получаса, чтобы запустить дрон и сделать кадры. Этого было, конечно, мало, поэтому я хочу туда вернуться и заснять его не только снаружи, но и изнутри", - поделился планами Шатохин. Заряженный победой островитянин уже планирует съемки очередных мест, которые зачастую недоступны не только туристам, но и местным жителям. Он собирается рассказать об уникальной природе Курил и сахалинских красотах. И любитель, и профессионал История Эрнеста Леонидова - доказательство того, что природа Дальнего Востока может стать любовью на всю жизнь. Житель Нижнего Новгорода, однажды приехав на Камчатку, понял, что изучать уникальные места и рассказывать о них туристам - это его стихия. Четвертый год он проводит авторские туры там, где сам не смог побывать в первый приезд. "Когда четыре года назад я приехал на Камчатку, меня поразило отсутствие сервиса - я не смог увидеть того, что хотел. Поэтому принял решение развивать авторские туры. Вулканы, реки и океан - то, что должен увидеть каждый турист. Большинство мест труднодоступны: чтобы добраться до одних, нужно преодолеть 600 км, к другим - подлететь на вертолете", - сказал Леонидов, ставший победителем в номинации "Природа.ДВ" и взявший спецприз конкурса. Его видеоролик - динамичная подборка кадров дикой природы Камчатки - мест, которые он показывает туристам. Он снимал их в течение полутора месяцев. Говорит, в работу было вложено много эмоций, от которых он даже уставал. Видео без намека на рекламу дало обратный эффект: после его размещения в интернете зрители стали туристами Эрнеста, они же голосовали за него в конкурсе и вывели в финал. Если Леонидов делал ставку на качественные уникальные кадры и потратил несколько месяцев на монтаж, то Николаю Степанову из Якутии, взявшему Гран-при конкурса, было достаточно достать из кармана смартфон и в формате "народный корреспондент" поделиться эмоциями от увиденного тумана в 45-градусный мороз, окутавшего зимний Якутск.

' THE NIKOLAZ/YouTube'