В Камчатском крае открылся международный фестиваль "Камчатка - Россия - Мир"

ТАСС, 27 августа. Открытие первого международного фестиваля "Камчатка - Россия - Мир" состоялось в четверг у скульптурной композиции "Здесь начинается Россия" в городе Елизове в Камчатском крае. Власти региона планируют сделать это мероприятие традиционным и открыть благодаря ему новый туристический маршрут, сообщается в релизе краевого правительства.

Продлится фестиваль до 29 августа, все это время его участники будут перемещаться по территории нескольких населенных пунктов. Мероприятие свяжет все исторические события в честь дня, когда русский землепроходец Владимир Атласов установил в долине реки Камчатки крест, символизирующий принадлежность территории к России. Центром проведения фестиваля станет бывший населенный пункт Нижнекамчатск, где сохранилась единственная на полуострове историческая реликвия - построенная в 1864 году церковь успения Божией Матери.

"Несмотря на такую немного пасмурную погоду, сегодня действительно удивительное утро. Мы с вами и жители полуострова являемся свидетелями зарождения новой традиции, которая позволит объединить всех, кто любит Камчатку, всех, кто неравнодушен к истории нашей малой родины, а значит всегда будет хранить и беречь историю нашей большой страны. Уверена, что наш фестиваль будет жить долго и объединит огромное число тех, кто любит читать, увлекается историей и помнит традиции. Маршрут, который сегодня свяжет Петропавловск и Усть-Камчатск со временем может стать замечательным туристическим маршрутом, так как наш фестиваль - это не только уважение к истории, но и движение вперед", - приводятся в сообщении слова временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства региона Виктории Сивак.

По информации краевых властей, все участники и гости фестиваля после церемонии открытия в Елизове отправились в поселок Усть-Камчатск. По пути они посетят еще несколько населенных пунктов. Финальная часть фестиваля пройдет в Нижнекамчатске у старинной церкви.

В программу фестиваля вошли международные исторические чтения, торжественная литургия, народный спектакль, концерт-конкурс, в котором примут участие творческие коллективы представителей коренных народов, диаспор и объединений, а также установка памятников и мемориалов великим сынам страны на Аллее Славы Нижнекамчатского острога.