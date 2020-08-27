Вручение премии "Хрустальная Турандот" перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Церемония вручения Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот", которая должна была в этом году пройти в 29-й раз, не состоится из-за пандемии коронавируса и перенесена на 2021 год. Об этом сообщил ТАСС в четверг основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

"С марта московские театры были вынуждены остановить свою работу в связи с эпидемией коронавируса. Выпуски десятка премьер были поставлены на паузу и не дошли до зрителя. Известно, что самые яркие события любого сезона разворачиваются как раз в это время - с марта по июнь", - отметил Беленький.

"В связи со сложившейся ситуацией Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" считает справедливым и обоснованным в этом году церемонию награждения не проводить. В 2021 году решено провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов", - заявил учредитель премии.

По его выражению, "китайская принцесса очень надеется на победу над китайским же вирусом в ближайшем будущем". "Желаем всем людям театра по ту и другую сторону сцены крепкого здоровья! До встречи на 30-летии "Хрустальной Турандот" в 2021 году!" - заключил Беленький.

О премии

"Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие актеры, режиссеры, художники.

За время своего существования "Хрустальная Турандот" проводила церемонии в самых достойных местах - от Колонного зала Дома Союзов до родного для принцессы Театра имени Вахтангова. В разные годы премию принимали Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, Театр "Новая опера". В течение 10 лет Турандот собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково", в 2019 году "Хрустальная Турандот" возвратилась в дворцовые интерьеры - церемония награждения впервые прошла в усадьбе Юсуповых в "Архангельском".

По сложившейся традиции у Турандот нет номинантов. Лауреаты сразу объявляются на церемонии награждения. Призы присуждаются по итогам театрального сезона за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют". Также ежегодно вручаются специальные призы.

Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.