Роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступил в продажу в трех форматах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" о девушке, которая на пороге тридцатилетия отправляется путешествовать в поисках себя, поступил в продажу в бумажном, электронном и аудиоформате. Об этом сообщает в четверг издательство "Эксмо".

"В издательстве "Эксмо" и крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "ЛитРес" выходит новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Это многослойная история о сущности окружающего, мимолетности времени и его условности, о влиянии прошлого на настоящее и о том, что будущее формируется здесь и сейчас", - рассказали в пресс-службе.

Героиней романа становится дочь московского макаронного олигарха, которая в честь своего тридцатилетия отправляется путешествовать. Она побывает в Турции и на Кубе, в древних храмах, а также своими глазами увидит закат и восход Sol Invictus (непобедимое солнце) - последнего дохристианского божества Римской империи.

"Изначально "Непобедимое солнце" должно было выйти в двух томах, но постковидная экономическая реальность внесла свои коррективы. Любители бумажных книг поставят на полку один том. А поклонники цифровых форматов увидят роман в двух книгах", - отметили в издательстве.

Аудиоверсию книги озвучили актер Никита Ефремов, официальный диктор "Радио России", телеканала "Культура" Татьяна Бондаренко, актер дубляжа Дмитрий Филимонов, озвучивший более 600 фильмов, в том числе "Гарри Поттер и Тайная комната", "Властелин колец: Две крепости" и многие другие.

Виктор Пелевин считается одним из самых ярких писателей конца ХХ - начала ХХI века. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию", с тех пор практически каждая его книга становится событием в литературном мире. Наиболее известными произведениями стали романы "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999). Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и др. Несмотря на огромную популярность, Пелевин не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на вручение не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.