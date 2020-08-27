Минкультуры просит Роспотребнадзор разрешить заполняемость театров до 70%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство культуры направило в Роспотребнадзор просьбу о том, чтобы увеличить разрешенную заполняемость театральных залов с 50% до 70%. Об этом сообщила в четверг директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Оксана Косарева на сборе труппы в Детском музыкальном театре им. Сац в Москве.

"Мы направили в Роспотребнадзор просьбу разрешить нам до 70% [заполняемость]", - сказала Косарева.

Она пояснила, что просьба связана с тем, что большинство зрителей приходит не по одному, и дистанция между семьями позволяет рассадить больше людей. "70% - это уже более или менее рентабельное заполнение зала, которое позволит что-то заработать", - добавила представитель Минкультуры.

По словам Косаревой, театры будут вынуждены снижать цены на билеты. "Люди боятся, плюс у людей ухудшилась финансовая ситуация", - отметила она.

Сейчас театры могут работать при заполняемости зала лишь до 50% в целях предотвращения распространения коронавируса.