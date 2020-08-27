Премьеру фильма "Цой" вновь пернесли

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьеру фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя, который должен был выйти 3 сентября, вновь решили перенести. Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Мы планировали начать прокат фильма "Цой" 3 сентября, сейчас приняли решение эту дату поменять", - сказал Учитель. Новую дату выхода, а также причину переноса режиссер не уточнил.

Премьеру фильма "Цой" переносили дважды: изначально прокат должен был начаться с 27 августа, потом - с 3 сентября. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47".

Режиссер также попросил прокатчиков подумать и о том, чтобы перенести прокат спортивной драмы "Стрельцов" Ильи Учителя, который намечен на 24 сентября. Фильм расскажет о жизни известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, главную роль исполнил Александр Петров. "Я призываю сопродюсеров проекта и всех причастных, я думаю, надо менять дату, фильм не может пройти в среднем режиме, его ждут, надо найти правильное число", - сказал Учитель.