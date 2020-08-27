В Новой Москве создадут крупный кинопарк для натурных съемок

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг по окончании осмотра складского комплекса хранения театрального реквизита и музейных экспонатов на Калужском шоссе в Новой Москве объявил о создании крупного кинопарка для натурных съемок фильмов рядом с этим комплексом.

"Мы на прошлой встрече говорили о том, что было бы неплохо сделать постоянно действующую площадку для съемок фильмов, больших батальных сцен и так далее. Мы такую площадку подобрали. Здесь открыли и фондохранилище. А так это порядка 150 га площади. Тут и реки, и леса, и поля - все что хотите", - рассказал Собянин на встрече с кинематографистами.

По его словам, расположение киногорода удобно с точки зрения транспортной доступности: около 30 км от МКАД по Калужскому вблизи ЦКАД. "Можно попытаться осваивать эту площадку. Дальше во многом зависит от вас, вашего желания и потребностей. Это площадка, которая позволит сохранять постройки. По сути дела, это может превратиться в киношный город, который будет привлекать туристов", - отметил мэр Москвы.

Режиссер Валерий Тодоровский отметил, что подобные площадки для съемок фильмов есть во многих городах мира. При этом в Москве из-за ограниченных площадей многие постройки после съемок фильма приходится сносить, "а иногда это бывают и уникальные сооружения".

В ходе встречи, на которой также присутствовали режиссеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и другие представители киноотрасли, Собянин выразил уверенность, что трудности в киноиндустрии, вызванные пандемией коронавируса, будут преодолены. "Я уверен, что трудности пройдут и российское, и московское кино будет продолжать развиваться", - подчеркнул он.

Мэр также напомнил, что городские власти продолжат работу по поддержке московского кино, в том числе по финансовой поддержке. Кроме того, продолжает работу кинокомиссия, позволяющая организовать натурные съемки на территории Москвы. "Около тысячи эпизодов прогнали через кинокомиссию", - сказал Собянин.

О кинопарке

Впервые идея создания кинопарка была высказана на предыдущей встрече мэра Москвы с деятелями российского кино в августе прошлого года. На этой площадке однажды возведенные декорации можно будет с минимальными доработками использовать в съемках нескольких художественных фильмов. Для создания кинопарка была выбрана свободная от застройки территория в непосредственной близости от единого складского комплекса в Юрово. Площадка 159 га имеет ландшафтное разнообразие, и в прямой видимости отсутствует жилая застройка.