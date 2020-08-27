Организаторы концертов попросили уточнить этапы открытия индустрии после ограничений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Крупные российские концертные агентства, которые в основном организовывают выступление артистов в Москве, обратились к Министерству культуры РФ и Роспотребнадзору с просьбой озвучить дальнейшие этапы снятия с индустрии ограничений, связанных с коронавирусом. Открытое письмо опубликовано в четверг в социальных сетях агентств SAV Entertainment, "Мельница", Volkov Pro.

"Мы - профессионалы. Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия концертной индустрии уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах", - говорится в обращении.

Организаторы шоу обратили внимание на то, что при действующем запрете на крупные массовые мероприятия "переполнены метро, отели, рестораны, пляжи, набережные", "люди собираются стихийно, неорганизованно".

"Каждое зрелищное мероприятие - это огромный труд многих людей: организаторы, артисты, музыканты, танцоры, техники, продакшн, концертные залы, билетные операторы и многие другие, - подчеркнули в агентствах. - Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест".

Массовые мероприятия были запрещены в России с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа мэрия Москвы разрешила открыться площадкам вместимостью до 3 тыс. зрителей при условии заполняемости не более 50%.