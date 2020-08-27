СМИ: картину Франса Халса похитили из музея в Нидерландах

ГААГА, 27 августа. /ТАСС/. Картина голландского художника золотого века Франса Халса (1582-1666) "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", написанная в 1626-1627 годах, похищена из музея в городе Лердам. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL.

По данным канала, "кража была осуществлена после трех часов утра по местному времени в ночь со вторника на среду". Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину.

Произведение искусства похищено уже в третий раз. Предыдущие кражи были осуществлены в 1998 и 2011 годах. В первом случае картина была найдена после трех лет, во втором случае - спустя шесть месяцев.

"Это очень грустная новость, - отметил мэр Лердама Сьорс Фрохлих. - Надеемся, что полотно в ближайшее время вернется в музей". По его словам, расследованием похищения занимается большая группа полицейских.

Согласно информации RTL, картина была временно позаимствована музеем Хофьи ван Арден у музея Бойманса - ван Бёнинген в Роттердаме.