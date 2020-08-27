{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Две мемориальные доски народным художникам СССР установили в Москве

Художники Гелий Коржев и Алексей Грицай при жизни были не раз отмечены государственными наградами, их работы хранятся в музеях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мемориальные доски народным художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю открыли в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Сегодня в столице увековечили память двух выдающихся отечественных живописцев, профессоров и педагогов, Гелия Коржева и Алексея Грицая. При жизни они были не раз отмечены государственными наградами. Работы художников хранятся в музеях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее. Авторы мемориальных досок создали оригинальные скульптурные произведения в виде диптиха, органично вписав их в фасад дома", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Инициатива установки мемориальных досок принадлежала Фонду культурного и исторического наследия Гелия Коржева и была поддержана правительством Москвы. Авторами мемориальных досок стали скульптор Иван Коржев и архитектор Константин Арабчиков.

Теги
Россия
Мнение
"Непобедимое солнце": почему новый роман Пелевина напоминает Дэна Брауна
Лиза Биргер — о том, что хотя Виктор Пелевин — это несомненное солнце русской прозы и все мы немножко тонем в его сиянии, его новый роман, возможно, не особо понравится критикам
Читать полностью