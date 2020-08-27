Две мемориальные доски народным художникам СССР установили в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мемориальные доски народным художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю открыли в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Сегодня в столице увековечили память двух выдающихся отечественных живописцев, профессоров и педагогов, Гелия Коржева и Алексея Грицая. При жизни они были не раз отмечены государственными наградами. Работы художников хранятся в музеях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее. Авторы мемориальных досок создали оригинальные скульптурные произведения в виде диптиха, органично вписав их в фасад дома", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Инициатива установки мемориальных досок принадлежала Фонду культурного и исторического наследия Гелия Коржева и была поддержана правительством Москвы. Авторами мемориальных досок стали скульптор Иван Коржев и архитектор Константин Арабчиков.