В Калининграде отремонтируют здание филармонии по программе сотрудничества с Литвой

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Здание концертного зала Калининградской областной филармонии 1907 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, отремонтируют и оборудуют по программе приграничного сотрудничества "Россия - Литва" в 2020-2021 годах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова совместно с администрацией литовского приграничного муниципалитета Неринга в 2020-2021 годах реализуют проект "Приграничное сотрудничество по сохранению культурного наследия для развития туризма и общества (Наследие для жизни)".

"По проекту в филармонии появится новое многофункциональное культурное пространство, в котором будут проводиться концерты, мастер-классы, выступления артистов, творческие встречи, фестивали, выставки, презентации, конференции, лекции, заседания дискуссионных клубов. После ремонта запланировано приобретение звукового и светового оборудования, видеопроекционного экрана и другой техники. Уже сейчас авторская архитектурная студия "Арка" разрабатывает дизайн проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Неринге по этому проекту реконструируют здание школы поселка Прейла. Оба объекта возвели в 1907 году и имеют множество уникальных архитектурных элементов и большой туристический потенциал. Общий бюджет проекта - 716 911,43 евро. Финансирование за счет средств программы - 645 220,28 евро, оставшиеся 10% бюджета - софинансирование партнеров проекта.

После ремонта здания включат в новые туристические маршруты "Дорога культурного наследия", которые в общей сложности объединят 40 объектов - по 20 в Литве и Калининграде. На каждом объекте появится доска с QR-кодом и описанием. Срок реализации проекта - 36 месяцев. В рамках проекта организуют конференции, рабочие встречи и культурные мероприятия в Калининграде и Неринге.

Калининградская область реализует программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" с общим объемом финансирования 62,3 млн евро и "Россия - Литва" - 25 млн евро на период с 2014-го по 2020 год. Средства на исполнение программ выделяются Россией и Евросоюзом. Цель - поддержка сотрудничества в социальной, экологической, экономической и институциональной сферах, сохранение культурного и исторического наследия.