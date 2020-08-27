Минкультуры и Роспотребнадзор подготовят правила для проведения "Кинотавра"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минкультуры планирует совместно с Роспотребнадзором проработать правила для проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи в условиях пандемии, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников. Об этом сообщила в четверг в ходе онлайн-дискуссии на фестивале "Край света" министр культуры РФ Ольга Любимова.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, планируется провести в традиционном формате с 11 по 18 сентября с соблюдением всех санитарных норм.

"Отдельно будем очень аккуратно по "Кинотавру" проговаривать и готовить с Роспотребнадзором, мы направили письма, есть определенная обеспокоенность у региона, просто потому, что ни у кого нет опыта, как подобного рода мероприятие провести безопасно", - сказала Любимова. Министр подчеркнула важность "Кинотавра", который ежегодно представляет срез отечественного кинематографа.

Фестиваль "Край света" традиционно проходит летом в Южно-Сахалинске, 2020 год должен был стать юбилейным, но эпидемиологическая ситуация помешала его проведению в обычном формате. Организаторы приняли решение перенести десятый смотр на 2021 год, а с 21 по 28 августа представить "Край света" в усеченном формате, в том числе без участия зарубежных и российских гостей. Ежедневно на портале "Культура.рф" проходят дискуссии при участии кинематографистов, а также показы картин.