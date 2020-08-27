Минкультуры: создание федеральной кинокомиссии упростит процедуру согласования съемок

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Единая федеральная кинокомиссия может стать продюсерским центром, который занимается вопросами, связанными с организацией съемок в регионах. Такой центр облегчил бы эту процедуру для кинокомпаний, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее предыдущий глава ведомства Владимир Мединский заявлял, что министерство рассматривает возможность создания федеральной единой кинокомиссии, которая могла бы координировать работу всех комиссий в регионах, помогать им методически и организационно.

"Прекрасно понятно, что ни одна система не станет системой, если над региональными комиссиями не появится федеральная кинокомиссия, которая станет таким притяжением, с одной стороны, и с другой - мне это видится как такой крупный продюсерский центр, когда нужно помочь кинокомпании найти регион, с которым работать, когда нужно на уровне министерства культуры сделать звонок и отправить весь необходимый пакет документов. Очень важно, чтобы эти документы на автопилоте подписывались на уровне министра или замминистра и отсылались в регионы, чтобы компании было удобно ехать и работать", - сказала Любимова в ходе онлайн-дискуссии на фестивале "Край света" в четверг.

Министр культуры подчеркнула, что у российской киноиндустрии есть возможность оказывать услуги и работать совместно с зарубежными компаниями, создавать партнерские коллаборации. "С другой стороны, нам нужно создавать условия для того, чтобы в самых разных регионах, в самых разных геоточках можно было бы работать, потому что это невероятно красиво", - поделилась она.

Любимова также отметила важность развития региональных кинозалов в населенных пунктах, где проживают до 500 тыс. человек. Их финансированием и оснащением в рамках нацпроекта "Культура" занимается Фонд кино. "В Фонде кино мы сделаем отдельную возможность для того, чтобы фильмы, которые трудно прокатывать, которые не добираются до кинотеатров, за небольшие деньги предлагать в регионы. Билеты будут стоить буквально 50, 60, 70 рублей. Это задача Минкультуры и Фонда кино - довести туда тот российский контент, который мы можем предоставить", - пояснила она.