Музеи подготовят программу на День города Москвы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Столичные музеи представят праздничную программу ко Дню города на 5 и 6 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"К празднованию 873-летия Москвы музеи подготовили специальную познавательную программу. Ведь День города в этом году посвящен именно им", - говорится в сообщении.

Вход на площадки и участие во всех событиях бесплатны, но потребуется предварительная регистрация. Подробности о проведении праздника и полное расписание можно посмотреть на официальном сайте Дня города.

В частности, на Новом Арбате откроется большая тематическая выставка с 500 фотографиями более 40 столичных музеев и выставочных залов. От Музея Москвы на двух площадках праздника выступят москвоведы, которые расскажут об истории возникновения районов столицы. На Митинской улице прочтут лекцию о районе Митино, а о районе Очаково-Матвеевское - на Матвеевской улице. В "Музейном лектории" на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц пройдут эко-классы и лекции о природе Куркина от Музея природы в Куркино.

Также зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова представит на улице Перерва лекцию "Киты и дельфины - люди моря". А на улице Перерва сотрудники Музея собаки в Москве прочтут лекцию "Четвероногие бойцы Великой Отечественной".