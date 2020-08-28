Фестиваль "Золотая маска" с 1 сентября откроет региональную программу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" объявил об открытии региональной программы, которая стартует 1 сентября на Дальнем Востоке - в Благовещенске. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Золотой маски".

"В 2020 году, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного коронавирусом, "Золотая маска" не стала исключением, ее деятельность была приостановлена. Фестиваль на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театральным коллективам и зрителям вернуться к прежней культурной жизни", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, "Золотая маска" впервые состоится сразу в нескольких городах Амурской области - Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее. При этом она напомнила, что жители Дальнего Востока уже знакомы с фестивалем: в 2019 году гастроли спектаклей-номинантов и лауреатов премии прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре и стали первым событием программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

В афише нового проекта представлены спектакли Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, Московского театра им. Вл. Маяковского, Театра наций, Московского театра им. А. С. Пушкина, а также Музыкального театра "Карамболь" и театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей, "Золотая маска" проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, включающую мастер-классы, семинары и лекции, рассказали в пресс-службе.

С востока на запад

В пресс-службе также сообщили, что в сентябре 2020 года "Золотая маска" представит свои спектакли в Воронеже - совместно с Международным Платоновским фестивалем искусств. В конце сентября - начале октября фестиваль пройдет в Казани на сцене Татарского театра им. Г. Камала и Казанского большого драматического театра им. В. И. Качалова. В октябре "Золотую маску" ждут зрители в Петрозаводске, Костомукше и Череповце.

В ноябре "Золотая маска" вернется в Иркутск, где в 2000 году началась региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске и при поддержке компании "Юнипро" - в Смоленске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге, обозначили маршруты "Золотой маски" в пресс-службе проекта.

"Мы составляем афишу для каждого города, для каждого фестиваля региональной программы, опираясь на целый ряд факторов, от технических возможностей площадок до подготовленности, "насмотренности" зрителей, - пояснила генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. - Всегда советуемся с нашими коллегами в регионах, что им хотелось бы увидеть. И каждый раз волнуемся перед новой встречей, тем более в этом, таком непростом для всех нас, году. Мы с особой тщательностью подошли к подготовке программы и надеемся, что фестивали во всех 13 городах станут событием и найдут отклик у публики".

Фестивали "Золотой маски" в городах России проводятся с 2000 года. В их афише - спектакли-номинанты и лауреаты премии, постановки, заслужившие высокую оценку экспертов и широкой публики, прославленные театры. Проведение программы было поддержано Министерством культуры РФ, региональными органами власти и культурными институциями. За 20 лет состоялось более 130 проектов в 46 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска, уточнили в пресс-службе "Золотой маски".