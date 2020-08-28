Гипноз, гостеприимство тракториста и режиссер-невротик. Первая часть программы ММКФ

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) изначально предполагалось провести в Москве 22-29 апреля. Однако из-за пандемии в этом году он был перенесен на осень — киносмотр запланирован на 1-8 октября.

ТАСС публикует первую часть программы фестиваля.

Фильм открытия — "Серебряные коньки" (Россия, 2020, 136 минут)

Режиссер Михаил Локшин

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Михаил Локшин родился в 1981 году. В 2003 году окончил психологический факультет МГУ. С 2009 года снимает в качестве режиссера рекламу, призер "Каннских львов" и других фестивалей.

"Дочь рыбака" (Россия, Азербайджан, 2020, 87 минут)

Режссер Исмаил Сафарали

"Дочь рыбака" рассказывает о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и формальных — старейшины убеждены, что непогребенный рыбак — причина всех несчастий, которые обрушиваются на деревню одно за другим. Сара бунтует и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней — надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца.

Исмаил Сафарали родился в 1978 году в Азербайджане, в Баку. Получив степень бакалавра в Бакинской школе политических наук, продолжил образование в США, где в 2003 году получил степень магистра экономики в Университете Дюка. Прежде чем стать режиссером, Исмаила Сафарали сделал успешную международную карьеру финансиста. В 2015 году окончил с отличием Московскую школу нового кино (лаборатория Дмитрии Мамулии). Начиная с 2014 года Исмаил Сафарали, как режиссер, автор сценария и продюсер, снял три короткометражных фильма. Фильм "Дочь рыбака" был впервые представлен на питчинге проектов Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", в котором он и победил.

"Как сыр в масле" (Израиль, 2019, 92 минуты)

Режиссер Гур Бентвич

История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры — во всяком случае, для самого режиссера и его эксцентричных друзей.

Гур Бентвич родился в 1964 году в Хайфе. Автор полнометражных картин "Голубая звезда" (1995), "Тотальная любовь" (2000), "Этгар Керет, что ты за животное?" (2012), "На ложном пути" (2013), "Синдром Бентвича" (2015).

"Предвыборная кампания" (Румыния, 2019, 93 минуты)

Режиссер Мариан Кришан

Однажды, возвращаясь домой, простой тракторист Виорел случайно встречает известного политика Мокану. Автомобиль политика сломался и радушный тракторист приглашает политика к себе домой. Мокану быстро понимает, что гостеприимством своих новых знакомых можно воспользоваться в политических целях. Он заключает с Виорелом договор: во время предвыборной кампании Мокану будет жить в их доме, а тракторист в обмен на новый трактор будет изображать его старого друга.

Мариан Кришан родися в 1976 году в Салонте, Румыния. В 1999 году окончил режиссерский факультет Национального университета театра и кино "И. Л. Караджале" в Бухаресте. Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн за короткометражный фильм "Мегатрон" (2008) и Специального приза жюри фестиваля в Локарно за полнометражный дебют "Завтра утром" (2010). "Предвыборная кампания" его четвертый полнометражный фильм.

"Растворяться" (Казахстан, Республика Корея, 2020, 82 минуты)

Режиссер Ким Ки Дук

Девушка-1 связана традиционной семьей и бытом. Однажды она встречает Девушку-2, похожую на нее, как сестра-близнец. Эта девушка ведет свободный образ жизни, имеет богатого спонсора, который обеспечивает ее всем, что она пожелает. В один прекрасный день Девушка-2 приходит домой к Девушке-1, резко и вызывающе разговаривает с братом и матерью. С этого момента эти два человека меняются ролями и помогают друг другу. Но чем дальше это продолжается, тем опаснее становится ситуация для Девушки-1.

Ким Ки Дук родился в 1960 году. Изучал живопись в Париже. Вернувшись в Республику Корея, занялся драматургией. В 1996 году дебютировал в режиссуре картиной "Крокодил". В 2000 году фильм Кима Ки Дука "Реальный вымысел" был показан в конкурсе Московского кинофестиваля. Среди наиболее ярких работ выдающегося корейского режиссера - "Самаритянка" (2004, "Серебряный медведь" Берлинале), "Пустой дом" (2004, "Серебряный Лев" Венецианского кинофестиваля), "Ариран" (2011, приз Каннской программы "Особый взгляд") и "Пьета", удостоенная "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году. Среди последних работ - "Один на один"(2014), "Сеть" (2016), "Человек, космос, время и человек" (2018). В 2019 году Ким Ки Дук возглавлял жюри 42 ММКФ.

"Гипноз" (Россия, 2020, 112 минут)

Режиссер Валерий Тодоровский

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?

Валерий Тодоровский родился в 1962 году в Одессе. Окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (1984, мастерская К.К. Парамоновой и И.К. Кузнецова). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2015, за создание телевизионного сериала "Оттепель"), многократный лауреат премий "Ника" (в том числе обладатель почетной "Ники-2014" за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа), "Золотой орел", "Белый слон", призер ведущих международных и отечественных кинофестивалей: МКФ в Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Чикаго, Мангейме, ММКФ, ОРКФ "Кинотавр" и др.