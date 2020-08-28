Продолжение сериала "Содержанки" снимет режиссер Юрий Мороз

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режиссер Юрий Мороз, известный по таким проектам, как "Братья Карамазовы" и "Точка", снимет продолжение сериала "Содержанки", сообщила в пятницу пресс-служба сервиса Start.

"Над продолжением хита "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз", - сообщили в пресс-службе.

Первый сезон проекта снял Константин Богомолов, второй в качестве режиссера снимала Дарья Жук.

"С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил", - цитирует пресс-служба Юрия Мороза.

Актриса Дарья Мороз полагает, что третий сезон будет отличаться от первых двух "жесткой мужской доминантой, неожиданными перевертышами по всем персонажам и насыщенностью событиями". "Но, конечно, с сохранением генеральной линии стиля картины", - приводит ее слова пресс-служба сервиса.

Сериал "Содержанки" вышел на Start в марте 2019 года. Общее число просмотров двух сезонов с 7 марта 2019 в подписке сервиса составляет более 25 млн.